**Covid: Giani, 'In Toscana 1.000 nuovi casi, tasso positivi al 7,69%'** (Di lunedì 8 marzo 2021) Firenze, 8 mar. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.000 su 13.009 test di cui 11.098 tamponi molecolari e 1.911 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,69% (13,0% sulle prime diagnosi). Il tasso della settimana appena conclusa è stato di 220,29 nuovi positivi ogni 100mila abitanti". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Nel post, Giani pubblica una foto che ritrae la ricercatrice Claudia Sala, responsabile del laboratorio toscano degli anticorpi monoclonali anti Covid del professor Rino Rappuoli, e scrive: "Oggi premieremo lei e altre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Firenze, 8 mar. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 1.000 su 13.009 test di cui 11.098 tamponi molecolari e 1.911 test rapidi. Ildeiè 7,69% (13,0% sulle prime diagnosi). Ildella settimana appena conclusa è stato di 220,29ogni 100mila abitanti". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Nel post,pubblica una foto che ritrae la ricercatrice Claudia Sala, responsabile del laboratorio toscano degli anticorpi monoclonali anti Covid del professor Rino Rappuoli, e scrive: "Oggi premieremo lei e altre ...

