Come Giuseppe Conte vuole rivoluzionare il MoVimento 5 Stelle (Di lunedì 8 marzo 2021) La telefonata tra Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti è l’anticipo della strategia dell’ex Presidente del Consiglio che, a breve, sarà nominato ufficialmente capo politico del M5S. E, Come accade per ogni cambiamento, la nuova guida pentastellata porterà con sé una vera e propria rivoluzione interna ed esterna. Il Corriere della Sera rivela il piano Conte per i MoVimento che verrà, quello che – Come spiegato dal garante Beppe Grillo – ha un obiettivo scritto in una data: 2050. Il piano Conte per il suo MoVimento 5 Stelle “Vedi, Nicola, quello che sta capitando a te mi ha aperto ancora di più gli occhi. È giusto che in un partito o in un MoVimento ci siano opinioni diverse ma chi è chiamato a guidarlo non può diventare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) La telefonata trae Nicola Zingaretti è l’anticipo della strategia dell’ex Presidente del Consiglio che, a breve, sarà nominato ufficialmente capo politico del M5S. E,accade per ogni cambiamento, la nuova guida pentastellata porterà con sé una vera e propria rivoluzione interna ed esterna. Il Corriere della Sera rivela il pianoper iche verrà, quello che –spiegato dal garante Beppe Grillo – ha un obiettivo scritto in una data: 2050. Il pianoper il suo“Vedi, Nicola, quello che sta capitando a te mi ha aperto ancora di più gli occhi. È giusto che in un partito o in unci siano opinioni diverse ma chi è chiamato a guidarlo non può diventare ...

Advertising

baffone5stelle : Lo scenario politico e la mia esperienza al @Mipaaf_ come Sottosegretario di Stato hanno fatto da sfondo all'inter… - AnnalisaChirico : La democrazia a 5Stelle è una cosa talmente seria che passano mesi a parlare di come creare un direttorio, fanno gl… - fattoquotidiano : Il vertice per convincere Giuseppe Conte a prendersi il M5S si terrà oggi, come previsto [di @lucadecarolis] - fabiotempoMi : RT @albo_interista: Paragonare Achille Lauro a David Bowie è come paragonare Giuseppe Conte a Winston Churchill o Arturo Vidal a un calciat… - albo_interista : RT @albo_interista: Paragonare Achille Lauro a David Bowie è come paragonare Giuseppe Conte a Winston Churchill o Arturo Vidal a un calciat… -