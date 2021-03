Calcio, Hamsik torna in Europa: sarà un giocatore dell’Ifk Goteborg fino a fine stagione (Di lunedì 8 marzo 2021) Terminata l’avventura in Cina di Marek Hamsik con il Dalian. L’ex capitano del Napoli torna a giocare in Europa, per l’esattezza nell’Ifk Goteborg, in Svezia. A renderlo noto è stato lo stesso club scandinavo che ha annunciato l’ingaggio del centrocampista slovacco fino al 30 agosto del 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Terminata l’avventura in Cina di Marekcon il Dalian. L’ex capitano del Napolia giocare in, per l’esattezza nell’Ifk, in Svezia. A renderlo noto è stato lo stesso club scandinavo che ha annunciato l’ingaggio del centrocampista slovaccoal 30 agosto del 2021. SportFace.

