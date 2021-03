Willie Peyote – Ermal Meta | al Festival esplode lo scontro a distanza

(Di domenica 7 marzo 2021) La voce di “Mai dire mai – La Locura” giudica “ruffiana” la scelta didi eseguire un brano di Dalla nel giorno del suo compleanno Se la kermesse 2020 è stata ampiamente caratterizzata dalla querelle Morgan-Bugo anche ildi Sanremo 2021 ha la sua diatriba musicale, che promette di tenere banco anche adesso che le luci dell’Ariston si sono spente: i due contendenti, quelli che proprio non ti aspetti, sonoed. Nella fattispecie, il primo (nel corso di una trasmissione in streaming sul web) ha giudicato “ruffiana” la scelta del collega (medaglia di bronzo nella graduatoria finale) , di eseguire nel corso della serata delle cover, la canzone di Lucio Dalla “Caruso” (il 4 Marzo era il compleanno del cantautore bolognese, ...

MetaErmal : Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due m… - civati : Se votate @willie_peyote per una volta vinco qualcosa anche io. Sia detto con amicizia. E stima. #Sanremo2021 - trash_italiano : ?? Scaletta prevista 4a serata #Sanremo2021 ANNALISA AIELLO MANESKIN NOEMI ORIETTA COLAPESCE DIMA. GAZZE WILLIE PEY… - _eni_96 : RT @MetaErmal: Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di d… - amorearsenico : comunque che delusione Willie Peyote, mamma mia che tristezza -

L'augurio di Meta: "Portate l'Eurovision in Italia". Colapesce e Dimartino e: "Brutto non ricevere i premi della critica sul palco". Fedez e l'endorsement di Chiara Ferragni: "Cosa vi aspettavate da una moglie?". - -E nella fattispecie il litigio del day after ha per protagonisti il terzo classificato Ermal Meta e il premio della critica. A dare il là è il rapper, molto apprezzato per la sua "Mai ...«Cantare Caruso il giorno del compleanno di Lucio Dalla è una scelta ruffiana». Sbam. Schiaffo di Willie Peyote a Ermal Meta che gli risponde, offeso, su Twitter: ...A Willie Peyote, con Mai dire mai (La locura) è andato il Premio della Critica Mia Martini – Sezione Campioni, attribuito dalla sala stampa. Colapesce Dimartino con Musica leggerissima hanno ...