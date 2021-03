Vaccino, la brutta gaffe del Sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi: i dettagli (Di domenica 7 marzo 2021) Sindaco Corleone Vaccino, Nicolò Nicolosi segnalato in Procura dai Carabinieri del Nas: si è vaccinato senza permesso. Lui si difende: “Non capisco perché gli amministratori non siano nelle categorie a cui dare priorità”. Nicolò Nicolosi FacebookA Corleone, in Sicilia, i Carabinieri del Nas hanno fatto dei controlli su 200 degli 800 vaccini somministrati e al momento sono stati segnalati 6 casi di persone che si sono vaccinate senza averne diritto. Uno di questi è il primo cittadino della città sicula, Nicolò Nicolosi di 79 anni. Oltre, al Sindaco, anche alcuni assessori della Giunta si sono vaccinati senza che gli toccasse. Il primo cittadino però si difende: “Avevo avvertito il ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021)segnalato in Procura dai Carabinieri del Nas: si è vaccinato senza permesso. Lui si difende: “Non capisco perché gli amministratori non siano nelle categorie a cui dare priorità”.FacebookA, in Sicilia, i Carabinieri del Nas hanno fatto dei controlli su 200 degli 800 vaccini somministrati e al momento sono stati segnalati 6 casi di persone che si sono vaccinate senza averne diritto. Uno di questi è il primo cittadino della città sicula,di 79 anni. Oltre, al, anche alcuni assessori della Giunta si sono vaccinati senza che gli toccasse. Il primo cittadino però si difende: “Avevo avvertito il ...

