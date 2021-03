“Tutte a casa”: il docufilm al femminile sulla quarantena (Di domenica 7 marzo 2021) Ad un anno dall’inizio del lockdown ed in occasione della festa della donna, l’8 marzo andrà in onda in prima serata su La7D il docufilm “Tutte a casa – memorie digitali di un mondo sospeso”. Diretto da Nina Baratta, Cristina D’Eredità ed Eleonora Marino e realizzato dal collettivo “Tutte a casa”, vediamo insieme di cosa tratta il documentario. Come nasce “Tutte a casa”? Tutto nacque a marzo 2020 da una pagina facebook chiamata appunto “Tutte a casa”, nella quale sedici donne del mondo dello spettacolo lanciarono una richiesta alle iscritte al gruppo. Chiesero loro di descrivere la quarantena attraverso un video, ed in poche settimane furono inondate di risposte. Ben 500 donne risposero alla chiamata e circa ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Ad un anno dall’inizio del lockdown ed in occasione della festa della donna, l’8 marzo andrà in onda in prima serata su La7D il– memorie digitali di un mondo sospeso”. Diretto da Nina Baratta, Cristina D’Eredità ed Eleonora Marino e realizzato dal collettivo “”, vediamo insieme di cosa tratta il documentario. Come nasce “”? Tutto nacque a marzo 2020 da una pagina facebook chiamata appunto “”, nella quale sedici donne del mondo dello spettacolo lanciarono una richiesta alle iscritte al gruppo. Chiesero loro di descrivere laattraverso un video, ed in poche settimane furono inondate di risposte. Ben 500 donne risposero alla chiamata e circa ...

