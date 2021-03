Traffico Roma del 07-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 marzo 2021) Luceverdene ha trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi situazione irregolare in queste ore sulle principali arterie del territorio capitolino decisamente poche le auto in circolazione in questa domenica Ricordami lavori sullaFiumicino lavori che comportano la chiusura in direzione dell’EUR tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane chi proviene da Fiumicino e quindi dal raccordo anulare prova quindi l’uscita obbligatoria allo svincolo Magliana Trastevere a coloro che Provenendo da Fiumicino sono diretti verso l’euro come alternativa suggeriamo di mettersi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare utilizzare l’uscita 28 via del Mare Ostiense oppure uscita 26 Pontina Eur in corso la manifestazione podisticariparte e ripartiinteressate diverse strade tra Sansa viale delle Terme ...