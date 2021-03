Tommaso Zorzi ferito dal gesto di Guenda “falsa”, lei reagisce così (Di domenica 7 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha confessato di essere deluso dal comportamento di Guenda Goria, lei ospite in radio replica alle accuse, ecco cosa ha detto Tommaso Zorzi dopo la vittoria del Gf Vip è tornato alla normalità della sua vita, negli ultimi giorni sua sorella Gaia, ha voluto informalo su tutte le persone che in questi lunghissimi cinque mesi hanno parlato male di lui. Gaia, essendo molto simile caratterialmente a Tommaso, ha deciso di preparare una sorpresa molto speciale a suo fratello, un power point, mettendo all’interno tutte le informazioni necessarie per fare una presentazione sui vari vip che si sono comportati male nei confronti di suo fratello. Ovviamente lo show è stato filmato da Zorzi e poi pubblicato sul suo profilo Instagram, tra le varie ... Leggi su formatonews (Di domenica 7 marzo 2021)ha confessato di essere deluso dal comportamento diGoria, lei ospite in radio replica alle accuse, ecco cosa ha dettodopo la vittoria del Gf Vip è tornato alla normalità della sua vita, negli ultimi giorni sua sorella Gaia, ha voluto informalo su tutte le persone che in questi lunghissimi cinque mesi hanno parlato male di lui. Gaia, essendo molto simile caratterialmente a, ha deciso di preparare una sorpresa molto speciale a suo fratello, un power point, mettendo all’interno tutte le informazioni necessarie per fare una presentazione sui vari vip che si sono comportati male nei confronti di suo fratello. Ovviamente lo show è stato filmato dae poi pubblicato sul suo profilo Instagram, tra le varie ...

