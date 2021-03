Serie A 26esima giornata, contro il Torino gli uomini di mister Cosmi mettono fine alle continue sconfitte e conquistano un’ampia vittoria. Doppietta di Simy e gol di Reca e Ounas (Di domenica 7 marzo 2021) Crotone 4 Torino 1 Marcatori: Simy (R ) 27°, Mandragora 45°, Simy 52°, Reca 80°, Ounas 94° Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Golemic, Luperto, Pereira, Messias, Petriccione (Zanellato), Molina, Reca, Ounas, Simy (Di Carmine). All. Cosmi Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, Lyanco, Rodriguez, Vojvoda (Verdi), Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi, Zaza (Sanabria), Bonazzoli. All. Nicola Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata Assistenti: Mondin – Baccini Quarto giudice a bordo campo: Ivano Pezzuto di Lecce Var: Nasca – Avar: Di Vuolo Ammoniti: Petriccione, Mandragora, Cordaz, Zanellato, Rincon, Ounas. Espulso Rincon per doppia ammonizione Angoli: 8 a 8 Recupero: 5 ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 marzo 2021) Crotone 41 Marcatori:(R ) 27°, Mandragora 45°,52°,80°,94° Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Golemic, Luperto, Pereira, Messias, Petriccione (Zanellato), Molina,(Di Carmine). All.(3-5-2): Sirigu, Izzo, Lyanco, Rodriguez, Vojvoda (Verdi), Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi, Zaza (Sanabria), Bonazzoli. All. Nicola Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata Assistenti: Mondin – Baccini Quarto giudice a bordo campo: Ivano Pezzuto di Lecce Var: Nasca – Avar: Di Vuolo Ammoniti: Petriccione, Mandragora, Cordaz, Zanellato, Rincon,. Espulso Rincon per doppia ammonizione Angoli: 8 a 8 Recupero: 5 ...

