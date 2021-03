Samporia | Ekdal contro il suo passato | gara speciale contro il Cagliari

(Di domenica 7 marzo 2021) Sampdoria esi preparano a scendere in campo: sfida dal saporeper Albin, ex centrocampista dei sardi Mancano ormai solo poche ore alla prossima sfida di campionato che vedrà protagoniste Sampdoria e. Partita che rievoca molti ricordi ad Albin, quest’oggi titolare al fianco di Adrien Silva. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24 Il centrocampista svedese ha collezionato 116 presenze con i sardi in Serie A, mentre otto delle sue 12 reti nel massimo campionato italiano sono arrivate proprio con la maglia rossoblù. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Samporia Ekdal

Sampdoria e Cagliari si preparano a scendere in campo: sfida dal sapore speciale per Albin, ex centrocampista dei ...Sampdoria e Cagliari si preparano a scendere in campo: sfida dal sapore speciale per Albin Ekdal, ex centrocampista dei sardi ...Sampdoria e Cagliari si preparano a scendere in campo: sfida dal sapore speciale per Albin Ekdal, ex centrocampista dei sardi ...