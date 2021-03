Positivo al Covid si sputa sulle mani e tocca con le dita i prodotti nei supermercati e le maniglie

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 7 marzo 2021) Un uomoalsivae poiva tutto quello che gli capitasse sott’occhio. Soprattutto nei, ma anche per strada. E tutto ciò con l’obiettivo di diffondere il. L’uomo, infatti, eraal virus. Una vicenda che sta provocando indignazione in Brasile. Il fatto è accaduto nello Stato di Rio Grande do Sol, nell’est del Brasile. L’uomo è stato arrestato due volte. A renderlo noto la tv BandNews., l’uomo siLa polizia, dopo aver individuato l’uomo nella cittadina di Planalto e aver verificato la sua positività, lo ha colto in flagrante mentreva con la sua saliva le ...