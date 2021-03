Max Gazzè | raptus all' Ariston | si butta dal palco e si sfracella sulle sedie vuote Finisce in disgrazia | Video

(Di domenica 7 marzo 2021) Un Maxin preda a una crisi di astinenza da pubblico si lancia a tutta velocità daldel Festival di Sanremo verso la platea desolatamente vuota. Il cantautore romano, in un ironico moto di protesta civile a metà strada tra un immaginario movimento "occupy" e uno slancio molto punk, decide di dar sfogo alla frustrazione di tutti i musicisti italiani, bloccati a casa da un anno causa Covid, e vestito non più da Leonardo da Vinci, come la prima serata, ma da impiegato Superman, novello Clark Kent delle sette note, si esibisce nel gesto più liberatorio di ogni concerto,ndosi. Il rituale live di ogni concerto che si rispetti prevede che il pubblico accolga il cantante e lo sollevi con le mani, facendogli percorrere ...

... in cui anche i nomi più noti non hanno brillato proprio per la mancanza di canzoni in grado di fare la differenza (Noemi, Malika Ayane,). Quel che servirebbe al Festival dall'anno prossimo ..., il video dell'esibizione a Sanremo 2021 diventa virale. Il pubblico dimenticherà difficilmente il cantante de Il farmacista, che ogni sera ha sfoggiato look sempre diversi, per meglio dire, ...