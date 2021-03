LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Aleix Espargarò torna in vetta su Miller, Mir e Morbidelli, Valentino Rossi 22° (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24 Valentino Rossi inizia il suo primo giro lanciato con 1.386 di ritardo nel T1. Il pilota di Tavullia continua a lavorare senza pensare al giro secco. 17.21 Riecco Valentino Rossi! Il “Dottore” si rivede sul tracciato di Losail e inizia il suo 27° giro. 17.18 Johann Zarco si mette in nona posizione in 1:54.817 con 665 millesimi di distacco dalla vetta. Di nuovo in azione Maverick Vinales e Brad Binder. 17.15 Joan Mir stampa subito il terzo crono in 1:54.515 e si mette a 363 millesimi da Aleix Espargarò. Intanto guardiamo un po’ più da vicino la sua Suzuki… Behind the scenes during the #QatarTest @MotoGP @Rins42 @JoanMirOfficial ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24inizia il suo primo giro lanciato con 1.386 di ritardo nel T1. Il pilota di Tavullia continua a lavorare senza pensare al giro secco. 17.21 Riecco! Il “Dottore” si rivede sul tracciato die inizia il suo 27° giro. 17.18 Johann Zarco si mette in nona posizione in 1:54.817 con 665 millesimi di distacco dalla. Di nuovo in azione Maverick Vinales e Brad Binder. 17.15 Joan Mir stampa subito il terzo crono in 1:54.515 e si mette a 363 millesimi da. Intanto guardiamo un po’ più da vicino la sua Suzuki… Behind the scenes during the #Qatar@Rins42 @JoanMirOfficial ...

SkySportMotoGP : ?? SI TORNA IN PISTA! Cronaca, risultati e tempi LIVE da Losail per la terza giornata di test in Qatar #SkyMotori… - AngyFra89 : Nuove ali per la Honda. Le prova Nakagami. ?? @izaskunruiz #MotoGP #QatarTest LIVE?? - AngyFra89 : #MOTOGP ?? Rientra in pista @ValeYellow46 Pochi giri per lui ed un tempo ancora basso. Proverà un time Attack?!… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Losail day-2 in DIRETTA: Aleix Espargarò torna in vetta su Miller Morbidelli e Rins Valentino Ross… - AngyFra89 : #MotoGP | ????? ???? Fenomenale @AleixEspargaro che con un run velocissimo fa segnare uno splendido 1'54'152 al 42°giro… -