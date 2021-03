LIVE Biathlon, Inseguimento donne Nove Mesto in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in ottima posizione per il podio (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist dell’Inseguimento donne – La cronaca della sprint donne Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile, prova valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. Sulle nevi di Nove Mesto la gara sui quattro poligoni ci regalerà tante emozioni e le azzurre cercheranno di essere tra le protagoniste. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer puntano al podio e anche a qualcosa di più in questa pursuit. La condizione esibita nella sprint è confortante, con la sappadina che ha ottenuto la prima top-3 stagionale (terzo posto) e l’altoatesina ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e la startlist dell’– La cronaca della sprintBuongiorno e bentrovati alladell’femminile, prova valida per la Coppa del Mondo di2020-2021. Sulle nevi dila gara sui quattro poligoni ci regalerà tante emozioni e le azzurre cercheranno di essere tra le protagoniste.puntano ale anche a qualcosa di più in questa pursuit. La condizione esibita nella sprint è confortante, con la sappadina che ha ottenuto la prima top-3 stagionale (terzo posto) e l’altoatesina ...

