Il dottor Ascierto | “Bisogna tenere bassi i livelli di infezione”

(Di domenica 7 marzo 2021) Di Andrea Orza Il Covid-19 è stato un disastro inatteso per tutti. In un primo momento i cittadini sono stati vittima di distorsioni massmediatiche per poi rassegnarsi alle restrizioni imposte dalle istituzioni. I telegiornali raccontavano senza spiegare la natura del virus influenzale, mentre il pubblico di spettatori sentiva il bisogno di una guida, delle parole esperte di un medico che prendesse un ruolo civile e che provasse quanto c’era di catastrofico entro i perimetri delle strutture sanitarie. Il.Paolo Antonio, Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione Giovanni Pascale di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma, ha avuto un ruolo insostituibile per la costruzione di una sfera pubblica partecipata e coesa. ...