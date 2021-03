Fiorentina-Parma | Prandelli | “Serve più attenzione | dobbiamo migliorare Joe Barone? Rispondo così”

(Di domenica 7 marzo 2021) La Viola in zona Cesarini.Serie A, 26a giornata: un Milan in emergenza vince a Verona, batte un colpo il CrotoneLaha recuperato al rush finale il match contro ildi Roberto D'Aversa. Un punto pesante quello conquistato dalla Viola in chiave salvezza e lo sa bene anche il coach della Fiesole, Cesare, che hacommentato ai microfoni di SkySport il pareggio contro la franchigia emiliana. Di seguito, le sue dichiarazioni., D’Aversa: “La Serie A non permette cali di concentrazione. Oggi è stato inspiegabile”“Non volevamo perdere oggi, la cosa cheassolutamenteè che se siamo in vantaggio non si può prendere gol dopo 2’.più. Però ...

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Crotone 4-2 Torino Fiorentina 3-3 Parma Verona 0-2 Milan - acffiorentina : ? | 90’+5 Triplice fischio di Abisso, al Franchi finisce 3-3 Fiorentina ?? Parma 3??-3?? #ForzaViola ?? #Fiorentina… - acffiorentina : ??Stadio Franchi Aspettando Fiorentina ?? Parma ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #FiorentinaParma #FIOvPAR - rep_parma : Il Parma si butta via: rimontato nel recupero dalla Fiorentina [aggiornamento delle 19:05] - gabrielemajo : Post Edited: FIORENTINA-PARMA 3-3 / HIGHLIGHTS, TABELLINO E DIRETTA LIVE DI ILARIA MAZZONI -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Parma

Così la sfida salvezza tar, di scena al Franchi, è terminata 3 - 3, un punto a testa che in classifica non cambia nulla per gli emiliani che restano penultimi e pochissimo per la squadra di Prandelli che ...Il 3 - 3 ottenuto all'ultimo secondo contro ilfa tirare un sospiro di sollievo allae a Cesare Prandelli: 'Potrebbe essere un paradosso, ma sono più ottimista ora che un mese fa. Ci siamo calati nella parte, dobbiamo lottare in ...FIRENZE (ITALPRESS) - Fiorentina e Parma si regalano un punto per uno al termine di un pirotecnico 3-3 che vive nel finale le sue emozioni piu' importanti. E' Iacoponi a recupero quasi scaduto a beffa ...Dovevamo uccidere sportivamente la Fiorentina, spesso facciamo risorgere gli avversari troppo facilmente. Deve scattare nella testa, queste difficoltà ci mettono in una posizione di classifica che non ...