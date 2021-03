Fca ai francesi, Iveco ai cinesi: doppio colpo mortale alla nostra industria dell’auto (Di domenica 7 marzo 2021) Più di 5mila imprese, quasi 275mila lavoratori tra diretto e indotto, oltre 105 miliardi di fatturato, l’11% della produzione industriale nazionale e il 6,2% del nostro Pil. Sono questi i numeri del settore auto italiano, un’eccellenza che rischia oggi di venire letteralmente stritolata. L’anno che dovrebbe, sperabilmente, portarci fuori dalla pandemia, non è infatti iniziato nel migliore dei modi per l’automotive tricolore. Stretto da tempo in una lunga crisi (anzitutto quella di una mancanza di politica industriale), il 2021 si è aperto con la cessione di Fca alla Francia, e quella di Iveco alla Cina sembra essere ormai in dirittura d’arrivo.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2021Fca e Iveco non parlano più italianoDue campioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 marzo 2021) Più di 5mila imprese, quasi 275mila lavoratori tra diretto e indotto, oltre 105 miliardi di fatturato, l’11% della produzionele nazionale e il 6,2% del nostro Pil. Sono questi i numeri del settore auto italiano, un’eccellenza che rischia oggi di venire letteralmente stritolata. L’anno che dovrebbe, sperabilmente, portarci fuori dpandemia, non è infatti iniziato nel migliore dei modi per l’automotive tricolore. Stretto da tempo in una lunga crisi (anzitutto quella di una mancanza di politicale), il 2021 si è aperto con la cessione di FcaFrancia, e quella diCina sembra essere ormai in dirittura d’arrivo.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2021Fca enon parlano più italianoDue campioni ...

