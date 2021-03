Doppio Insigne e Osimhen, il Napoli ritrova la vittoria: Bologna ko al Maradona (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli ha battuto 3-1 il Bologna al ‘Maradona’ nell’incontro valido per la 26/a giornata di Serie A. Partenopei in vantaggio con la rete di Insigne all’8?, nella ripresa il radDoppio siglato dal neo entrato Osimhen (65?). Gli emiliani accorciano le distanze con Soriano (73?), ma tre minuti dopo Insigne completa la sua doppietta personale che vale il 3-1. La prima frazione di gioco e’ a due facce. La prima favorevole agli azzurri che nei primi quindici minuti di gioco sono padroni del campo. L’occasione che apre le danze e’ per Fabian Ruiz che dopo 5? salta Danilo, penetra in area ma perde l’attimo del tiro facendosi rimontare dallo stesso difensore. Ma la rete e’ solo rinviata e si sviluppa sull’asse dei tre giocatori piu’ in forma: Fabian ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIlha battuto 3-1 ilal ‘’ nell’incontro valido per la 26/a giornata di Serie A. Partenopei in vantaggio con la rete diall’8?, nella ripresa il radsiglato dal neo entrato(65?). Gli emiliani accorciano le distanze con Soriano (73?), ma tre minuti dopocompleta la sua doppietta personale che vale il 3-1. La prima frazione di gioco e’ a due facce. La prima favorevole agli azzurri che nei primi quindici minuti di gioco sono padroni del campo. L’occasione che apre le danze e’ per Fabian Ruiz che dopo 5? salta Danilo, penetra in area ma perde l’attimo del tiro facendosi rimontare dallo stesso difensore. Ma la rete e’ solo rinviata e si sviluppa sull’asse dei tre giocatori piu’ in forma: Fabian ...

