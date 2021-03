Dal rock dei Måneskin al cartone animato di Ibrahimovi?. Le pagelle sanremesi di Giuliani (Di domenica 7 marzo 2021) Quando vince il rock, sono fra coloro che saranno sempre contenti. In qualsiasi forma avvenga, anche a Sanremo, storicamente refrattario ai gruppi e al rock. I Måneskin piacciono. Moltissimo ai ragazzi, ma non di rado anche ai loro genitori. Il che è un indiscutibile merito, perché bucare le generazioni vale almeno come bucare lo schermo, specialità della casa. Detto questo, bisogna intendersi su che cosa significhi proclamare la vittoria del rock al Festival. Il pezzo dei Måneskin è indiscutibilmente rock, lo sono loro – come direbbe nonno Celentano – ma fino a che punto interpretano la storica ribellione istintiva dei rockettari? Lecito chiederselo, al termine di un’edizione del Festival caratterizzata dalla massima ricerca musicale consentita su RaiUno (bravissimo ... Leggi su formiche (Di domenica 7 marzo 2021) Quando vince il, sono fra coloro che saranno sempre contenti. In qualsiasi forma avvenga, anche a Sanremo, storicamente refrattario ai gruppi e al. Ipiacciono. Moltissimo ai ragazzi, ma non di rado anche ai loro genitori. Il che è un indiscutibile merito, perché bucare le generazioni vale almeno come bucare lo schermo, specialità della casa. Detto questo, bisogna intendersi su che cosa significhi proclamare la vittoria delal Festival. Il pezzo deiè indiscutibilmente, lo sono loro – come direbbe nonno Celentano – ma fino a che punto interpretano la storica ribellione istintiva deiettari? Lecito chiederselo, al termine di un’edizione del Festival caratterizzata dalla massima ricerca musicale consentita su RaiUno (bravissimo ...

