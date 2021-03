Covid, la movida giovanile non si ferma e il sindaco attacca: “Partita persa, colpa dei genitori” (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContro gli assembramenti di giovani è una “Partita persa”. Lo dice a chiare lettere, in un post pubblicato su facebook, il sindaco di Marcianise (Caserta) Antonello Velardi, che se la prende con i genitori, scrivendo di “fallimento dei nostri modelli educativi”. “Alle nove di sabato sera sono ancora in Comune – si legge nel post – e dalla piazza mi arrivano le urla dei ragazzi che sciamano, a gruppi, senza ovviamente alcun distanziamento, la quasi totalità senza le mascherine. Le ragazze sono le più infervorate. Sono intervenute più volte le forze dell’ordine per disperdere questi gruppi urlanti: sono tutti minorenni e diventa complicato anche elevare una contravvenzione. Mi rendo sempre più conto che a nulla valgono le regole se non c’è la consapevolezza di volerle rispettare. Occorrerebbe – ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContro gli assembramenti di giovani è una “”. Lo dice a chiare lettere, in un post pubblicato su facebook, ildi Marcianise (Caserta) Antonello Velardi, che se la prende con i, scrivendo di “fallimento dei nostri modelli educativi”. “Alle nove di sabato sera sono ancora in Comune – si legge nel post – e dalla piazza mi arrivano le urla dei ragazzi che sciamano, a gruppi, senza ovviamente alcun distanziamento, la quasi totalità senza le mascherine. Le ragazze sono le più infervorate. Sono intervenute più volte le forze dell’ordine per disperdere questi gruppi urlanti: sono tutti minorenni e diventa complicato anche elevare una contravvenzione. Mi rendo sempre più conto che a nulla valgono le regole se non c’è la consapevolezza di volerle rispettare. Occorrerebbe – ...

Agenzia_Ansa : Folla in diverse zone della movida a Roma. Diversi gli interventi della polizia locale per sciogliere assembramenti… - Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - MediasetTgcom24 : Covid, allarme varianti: il Cts chiede di innalzare le misure | Dal Viminale arriva la stretta sulla movida #Covid… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si… - anteprima24 : ** #Covid, la #Movida giovanile non si ferma e il sindaco attacca: 'Partita persa, colpa dei genitori' **… -