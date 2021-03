Calciomercato Real Madrid: offerta per Camavinga. Le cifre (Di domenica 7 marzo 2021) Il Real Madrid pensa al centrocampo del futuro e vorrebbe aggiungere un calciatore in rampa di lancio: offerta per Camavinga Il Real Madrid da qualche anno ormai divide la sua campagna acquisti tra la ricerca dell’erede di Cristiano Ronaldo e i giovani che potranno formare la rosa del futuro, continuando la storia vincente del club. Uno di questi potrebbe essere sicuramente Eduardo Camavinga del Rennes: secondo quanto riportato da Ok Diario, Florentino Perez avrebbe offerto 30 milioni più 10 di bonus al club francese. Al momento l’offerta sembra insufficiente considerando il valore attuale e in prospettiva del classe 2002. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Ilpensa al centrocampo del futuro e vorrebbe aggiungere un calciatore in rampa di lancio:perIlda qualche anno ormai divide la sua campagna acquisti tra la ricerca dell’erede di Cristiano Ronaldo e i giovani che potranno formare la rosa del futuro, continuando la storia vincente del club. Uno di questi potrebbe essere sicuramente Eduardodel Rennes: secondo quanto riportato da Ok Diario, Florentino Perez avrebbe offerto 30 milioni più 10 di bonus al club francese. Al momento l’sembra insufficiente considerando il valore attuale e in prospettiva del classe 2002. Leggi su Calcionews24.com

Pogba, futuro incerto: non c’è dialogo tra Raiola e il Manchester United Pogba: destino da scrivere Pogba (getty images) Secondo quanto riferisce il Daily Star infatti non ci sarebbe alcun dialogo tra Raiola e la dirigenza del Manchester United per il ...

