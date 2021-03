WTA Lione 2021: Clara Tauson e Viktorija Golubic si spingono fino in finale (Di sabato 6 marzo 2021) Saranno la danese Clara Tauson e la svizzera Viktorija Golubic a contendersi il titolo del torneo WTA 250 di Lione. Due partite totalmente differenti, le loro, che le portano molto vicine a grandi obiettivi di classifica. Tauson può entrare per la prima volta tra le prime cento giocatrici del mondo, mentre Golubic, che in passato ha sfiorato la top 50, può rientrarvi. Nel primo dei due incontri odierni, tra la danese e la spagnola Paula Badosa è un bel vedere per tutto il primo parziale, fatto di soluzioni tattiche opposte: l’una preferisce la potenza, l’altra non disdegna il tocco. Tanti i game lottati, quattro break, prima del quinto, decisivo, giunto al termine di un game da 18 punti e 6 set point di cui 3 consecutivi; alla fine il 7-5 arriva, ed è il preludio ad un ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Saranno la danesee la svizzeraa contendersi il titolo del torneo WTA 250 di. Due partite totalmente differenti, le loro, che le portano molto vicine a grandi obiettivi di classifica.può entrare per la prima volta tra le prime cento giocatrici del mondo, mentre, che in passato ha sfiorato la top 50, può rientrarvi. Nel primo dei due incontri odierni, tra la danese e la spagnola Paula Badosa è un bel vedere per tutto il primo parziale, fatto di soluzioni tattiche opposte: l’una preferisce la potenza, l’altra non disdegna il tocco. Tanti i game lottati, quattro break, prima del quinto, decisivo, giunto al termine di un game da 18 punti e 6 set point di cui 3 consecutivi; alla fine il 7-5 arriva, ed è il preludio ad un ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Lione La Golubic in finale a Lione Exploit per Viktorija Golubic (WTA 130) nella semifinale del torneo di Lione che la opponeva a Fiona Ferro (46). L'elvetica ha battuto la francese per 4 - 6 6 - 0 7 - 6 (7/4) dopo una lotta di 2h30' e domenica disputer l'atto ...

Tennis; Lione, Golubic in semifinale Viktorija Golubic (WTA 130) si qualificata per le semifinali del torneo di Lione battendo per 6 - 3 7 - 6 (7/0) Greet Minnen (113). Al penultimo atto affronter la testa di serie numero 2 del tabellone francese, ovvero ...

WTA Lione: netta sconfitta per Camila Giorgi contro Clara Tauson Ubi Tennis Golubic lotta e vola in finale a Lione Viktorija Golubic (WTA 130) ha compiuto un'altra impresa al torneo di Lione, battendo Fiona Ferro (46) per 4-6 6-0 7-6 (7/4). Dopo una battaglia di 2h30' l'elvetica si è conquistata il diritto di cont ...

Wta Lione 2021: la finale sarà Tauson-Golubic, sconfitte Badosa e Ferro Tennis, i RISULTATI delle semifinali del torneo Wta di Lione 2021: Tauson supera Badosa in due set, Globic la spunta 2-1 contro Ferro.

