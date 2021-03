Udinese-Sassuolo | De Zerbi | “Partita che mi ha infastidito | solo Berardi si salva”

(Di sabato 6 marzo 2021) “Non ho ancora parlato ai giocatori. Ma questami ha dato fastidio, a volte i calciatori devono prendersi la responsabilità di dribblare, calciare e anche sbagliare. E oggise l’è presa”. Così il tecnico Roberto Deha commentato la sconfitta per 2-0 del suosul campo dell’. L’allenatore individua cosa non ha funzionato nella prestazione dei suoi ragazzi: “Avremmo dovuto sfruttare la posizione di Maxime Lopez alle spalle di Arslan – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Non ci siamo mai presi il rischio della giocata. Nel secondo tempo siamo stati un po’ più arrembanti ma ci siamo scontrati con la difesa dell’”. Sul mancato acquisto di Scamacca come pedina in più contro squadre con la linea difensiva arretrata: “Poteva ...

L'ha battuto ilper 2 - 0 (1 - 0) nella seconda partita giocata oggi per il campionato di Serie A. A segno Llorente (primo gol per lui in questo campionato) al 42' pt e raddoppio di ...Al 90'+5' finisceper 2 - 0.E oggi solo Berardi se l’è presa”. Così il tecnico Roberto De Zerbi ha commentato la sconfitta per 2-0 del suo Sassuolo sul campo dell’Udinese. L’allenatore individua cosa non ha funzionato nella ...L'Udinese ha piegato per 2-0 il Sassuolo nel secondo anticipo del sabato della 26esima giornata di Serie A. I friulani alla Dacia Arena hanno sbloccato il risultato grazie alla rete al 42' di Llorente ...