Advertising

sportli26181512 : Totti, che numeri: 'Una splendida giornata...': L'ex capitano della Roma e un momento toccante immortalato nelle st… - eleonorapavesi : RT @Kataklinsmann: La serie su Totti con il figlio di Tognazzi che fa Spalletti e il figlio di Castellitto che fa Totti, perché il covid no… - alwaystoned_ : @spallettismo19 Pensa che sfiga questi del lione che hanno preso contro l'unico gol in carriera di testa di totti - hs_rachxl : scommetto però che se fosse stato francesco totti o un altro giocatore della tua bellissima roma , caro damiano er… - ladydd69 : @Guglielmo_Totti @rockapasso @borghi_claudio Ascolta la musica di Star trek , che figata -

Ultime Notizie dalla rete : Totti che

Corriere dello Sport.it

Un momento bellissimo e toccante, immortalato su Instagram dasta emozionando i social.... a cominciare dal protagonista Pietro Castellitto : "Non è solo attore, ma anche regista e scrittore, ma in questo caso rappresenta l'anima di, vistolo conosce fin da ragazzino. Tra lui e ...L'ex capitano della Roma mostra, sui social, un video in cui ricorda perchè è stato un campione con i piedi. (da francescototti Instagram) ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...