Serie A | tris della Juventus alla Lazio Vince l’Udinese | pari Benevento

(Di sabato 6 marzo 2021)A, i risultati di sabato 6 marzo. 3-1. Pareggiano Spezia e. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 6 marzo 2021. Ventiseiesima giornata aperta dal pareggio tra Spezia e. Vittoria importante in chiave salvezza per. Nell’anticipo serale labatte 3-1 lae si rilancia in classifica.A, i risultati di sabato 6 marzo Di seguito i risultati diA di sabato 6 marzo, sfide valide per la ventiseiesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Spezia-...

Advertising

juventusfc : Il racconto del successo delle #JuventusWomen ??? - ILOVEPACALCIO : #SerieA, #JuventusLazio: tris della squadra di #Pirlo, superati i biancocelesti - Ilovepalermocalcio - OA_Sport : WTA Dubai 2021: sorteggiato il tabellone del primo 1000 a livello femminile dell'anno. Elina Svitolina cerca il tri… - infoitsport : Giudice Sportivo Serie C 9ª giornata di ritorno: 29 squalificati, tris di ammende e 18 diffidati… - diegocecati : @esistenzialinte Totonero bis e si fa il tris di Serie B?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tris

GoalSicilia.it

Nonostante le assenze in difesa, Ronaldo partito dalla panchina e una formazione quasi completamente rivoluzionata, la Juventus si prende una vittoria di forza e carattere ai danni di una Lazio bella ...Il pari bianconero arriva al 39' con un gran gol di Rabiot , ma al 57' Morata in contropiede firma anche il sorpasso, prima di realizzare ildopo 2' trasformando un rigore concesso per fallo di ...I bianconeri ottengono tre punti nell'anticipo del sabato di campionato. Decide una doppietta di Morata per la ...Successo importante della Juventus nel terzo anticipo della 26a giornata: i bianconeri hanno infatti battuto in rimonta la Lazio per 3-1 grazie al gol di Rabiot e alla doppietta nella ...