Sereni | inchiesta archiviata | nessun abuso sui figli | accuse infondate

(Di sabato 6 marzo 2021) Matteopuò finalmente tornare a sorridere: l'ex portiere, tra le altre, del Torino è stato assolto dalledi abusi suiavanzate dall'ex moglie. Il gip Michele Contini del Tribunale di Cagliari ha archiviato l', ritenendo la vicenda infondata. Per gli avvocati dell'ex calciatore, Michele Galasso e Giacomo Francini, "la vicenda è così definitivamente chiusa".Nel filone cagliaritano del procedimento si era ipotizzata la realizzazione e la vendita di filmati a sfondo pornografico. I difensori del calciatore hanno affermato che i minori sono stati a lungo «interrogati con modalità inappropriate e potenzialmente suggestive di falsi ricordi» sia dalla moglie separata che dalla ex suocera, e anche dai consulenti tecnici in sede civile e penale. Golssip.

steffysereni : RT @CorriereTorino: Abusi sui figli, archiviata l’inchiesta sull’ex portiere del Torino Matteo Sereni - infoitinterno : Sereni, archiviata la seconda inchiesta sugli abusi: “E’ la fine di un incubo” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Abusi su figli, archiviata la seconda inchiesta su #Sereni - Paroladeltifoso : Caso Sereni, il GIP del tribunale di Cagliari ha archiviato l’inchiesta - Gazzetta_it : Abusi su figli, archiviata la seconda inchiesta su #Sereni -

Ultime Notizie dalla rete : Sereni inchiesta

Il gip Michele Contini del tribunale di Cagliari ha archiviato l'a carico di Matteo, ex portiere del Torino, che era stato denunciato per una vicenda di abusi sui figli in Costa Smeralda poi rivelatasi infondata. Il provvedimento ne affianca un ...La parata più importante Matteonon l'ha fatta su un campo da calcio, ma in un'aula di giustizia: l'ex portiere di Torino, ... del tribunale di Cagliari, ha infatti archiviato l'a suo ...Matteo Sereni può finalmente tornare a sorridere: l’ex portiere, tra le altre, del Torino è stato assolto dalle accuse di abusi sui figli avanzate dall’ex moglie. Il gip Michele Contini del Tribunale ...Secondo l'accusa ci sarebbero state logiche spartitorie nell'assegnazione delle cattedre universitarie e nella programmazione dei concorsi. Nell'ambito delle indagini nel marzo del 2019 il gip di Fire ...