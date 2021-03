Sanremo 2021, le parole di Gaudiano in conferenza stampa: “Ancora non realizzo” (Di sabato 6 marzo 2021) Le dichiarazioni del vincitore della categoria Nuove Proposte: le parole di Gaudiano nella conferenza stampa di questa mattina. Si è svolta ieri sera, 5 marzo, la quarta puntata del Festival di Sanremo 2021, giunto ormai alla 71esima edizione. La serata si è aperta con la finale della categoria Nuove Proposte, che ha visto battersi Davide L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 6 marzo 2021) Le dichiarazioni del vincitore della categoria Nuove Proposte: ledinelladi questa mattina. Si è svolta ieri sera, 5 marzo, la quarta puntata del Festival di, giunto ormai alla 71esima edizione. La serata si è aperta con la finale della categoria Nuove Proposte, che ha visto battersi Davide L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - Unf_Tweet : - noveprimaveree : RT @Meta__Moro: Ermal Meta “Premio SIAE – Roma Videoclip” Festival di Sanremo 2021 per il brano ed il videoclip “UN MILIONE DI COSE DA DIRT… -