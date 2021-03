Sanremo 2021, la classifica dopo la quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) A Sanremo 2021 è il turno dei voti della sala stampa. Molto diversi da quelli letti fino ad ora. Nella classifica e nel gradimento di chi scrive di spettacolo a vincere è la Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino. Lo seguono sul podio il rock “fuori di testa” dei Maneskin e la locura di Willie Peyote, seguiti dall'amore cantato da La Rappresentante di lista. Solo a quel punto, al quinto posto, si affaccia il capolista (ancora indiscusso) della classifica generale, Ermal Meta. La chart continua mantenendosi sempre abbastanza differente dalle prime liste finali, eppure… lo scossone generato è sufficiente a rendere la partita finale davvero elettrizzante? Sanremo 2021, la classifica parziale della quarta serata (sala ... Leggi su gqitalia (Di sabato 6 marzo 2021) Aè il turno dei voti della sala stampa. Molto diversi da quelli letti fino ad ora. Nellae nel gradimento di chi scrive di spettacolo a vincere è la Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino. Lo seguono sul podio il rock “fuori di testa” dei Maneskin e la locura di Willie Peyote, seguiti dall'amore cantato da La Rappresentante di lista. Solo a quel punto, al quinto posto, si affaccia il capolista (ancora indiscusso) dellagenerale, Ermal Meta. La chart continua mantenendosi sempre abbastanza differente dalle prime liste finali, eppure… lo scossone generato è sufficiente a rendere la partita finale davvero elettrizzante?, laparziale della(sala ...

