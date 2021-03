Rapporto mortalità Iss | in Emilia - Romagna picco dei decessi a gennaio

(Di sabato 6 marzo 2021) Coronavirus, bollettino 5 marzo: oltre 3mila contagi, Bologna a quota 753 5 marzo 2021 L'incremento deidella seconda ondata epidemica è più basso di quello della prima ondata in Lombardia (+...

Advertising

istat_it : Online il quinto Rapporto #Istat- @istsupsan sull’ impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popo… - istsupsan : ??QUINTO RAPPORTO #ISS-#ISTAT SU MORTALITÀ ?? 746.146 decessi nel 2020: picco massimo in Italia da secondo dopoguer… - LivanoIvan31 : RT @gianlucac1: ieri e' uscito il rapporto Istat sulla mortalita' 2020. - jdroad : RT @gianlucac1: ieri e' uscito il rapporto Istat sulla mortalita' 2020. - 100000_anni : RT @istsupsan: ??QUINTO RAPPORTO #ISS-#ISTAT SU MORTALITÀ ?? 746.146 decessi nel 2020: picco massimo in Italia da secondo dopoguerra ?? 75.8… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto mortalità

Lo rivela il quintoprodotto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) che analizza il tasso didell'anno 2020 per il complesso dei ...In pratica si parla di virus paragonabili a quelli influenzali, con undiper infezione (Ifr) molto basso, pari allo 0,001. Dallo studio, come ha evidenziato Affaritaliani.it , ...