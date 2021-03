Napoli, la protesta dei genitori contro la didattica a distanza: “Non è una questione di zona rossa. Qui le scuole non hanno mai riaperto” (Di sabato 6 marzo 2021) “Noi non protestiamo solo perché da lunedì torniamo in zona rossa e si chiudono di nuovo le scuole in presenza, noi protestiamo perché qui da noi le scuole non hanno mai riaperto”. Tornano in piazza i genitori No-Dad del comitato ‘Usciamo dagli schermi’ che oggi hanno manifestato a Largo Berlinguer a Napoli, simbolicamente, ad un anno esatto dalla prima chiusura delle scuole in Campania. “Noi siamo dell’idea che la scuola dovrebbe restare aperta a prescindere, perché deve essere considerata come un servizio essenziale, luogo di tutela fisica e mentale dei ragazzi, ci preoccupano i contagi ma ci preoccupano di più i danni sociali che sta creando la chiusura a intermittenza della scuola”. I genitori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) “Noi non protestiamo solo perché da lunedì torniamo ine si chiudono di nuovo lein presenza, noi protestiamo perché qui da noi lenonmai”. Tornano in piazza iNo-Dad del comitato ‘Usciamo dagli schermi’ che oggimanifestato a Largo Berlinguer a, simbolicamente, ad un anno esatto dalla prima chiusura dellein Campania. “Noi siamo dell’idea che la scuola dovrebbe restare aperta a prescindere, perché deve essere considerata come un servizio essenziale, luogo di tutela fisica e mentale dei ragazzi, ci preoccupano i contagi ma ci preoccupano di più i danni sociali che sta creando la chiusura a intermittenza della scuola”. I...

Advertising

ilfattovideo : Napoli, la protesta dei genitori contro la didattica a distanza: “Non è una questione di zona rossa. Qui le scuole… - corrmezzogiorno : #Napoli Protesta dei «No-Dad»: «Riaprire scuole» Il video - rep_napoli : Napoli, protesta No-dad per riaprire le scuole in via Toledo [di Riccardo Siano] [aggiornamento delle 12:47] - Gilgamesh__Fate : @DiBozze @manuscod @borghi_claudio - NovecentoV : RT @ElioLannutti: Covid, De Luca: 'In Campania siamo in zona rossa, così non si può più reggere'. Vuoi mettere quella con Draghi ? Come mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli protesta Scuola: No Dad, a Napoli in piazza con mangiafuoco e lumini Le performance di un mangiafuoco e un grande striscione che dice 'Un anno senza scuola': sono i simboli della protesta delle famiglie No Dad di Napoli scese oggi in piazza a quasi un anno dal lockdown e dalla prima chiusura delle scuole. "Anche noi abbiano il lanciafiamme" ha detto Flavia Brescia, mamma ed ...

Scuola, No Dad, a Napoli in piazza con mangiafuoco e lumini Napoli, protesta No - dad per riaprire le scuole in via Toledo Dopo i due giorni di disconnessione e le lezioni al Bosco di Capodimonte, oggi protesta in via Toledo con bambini e genitori promossa ...

Napoli, protesta No-dad per riaprire le scuole in via Toledo La Repubblica Protesta contro Dad a Napoli. Le persone contro De Luca in piazza con mangiafuoco e lumini Protesta contro Dad a Napoli. Le persone inveiscono contro De Luca in piazza con mangiafuoco, lumini e striscioni. 139 giorni di chiusura ...

“Anche noi abbiamo il lanciafiamme”: la protesta dei No Dad a Napoli Questa mattina, a Napoli, c’è stata l’ennesima protesta dei No Dad, che hanno sfilato per le strade intonando cori contro il Presidente De Luca. Stando a quanto riportato dall’Ansa, la performance di ...

Le performance di un mangiafuoco e un grande striscione che dice 'Un anno senza scuola': sono i simboli delladelle famiglie No Dad discese oggi in piazza a quasi un anno dal lockdown e dalla prima chiusura delle scuole. "Anche noi abbiano il lanciafiamme" ha detto Flavia Brescia, mamma ed ...No - dad per riaprire le scuole in via Toledo Dopo i due giorni di disconnessione e le lezioni al Bosco di Capodimonte, oggiin via Toledo con bambini e genitori promossa ...Protesta contro Dad a Napoli. Le persone inveiscono contro De Luca in piazza con mangiafuoco, lumini e striscioni. 139 giorni di chiusura ...Questa mattina, a Napoli, c’è stata l’ennesima protesta dei No Dad, che hanno sfilato per le strade intonando cori contro il Presidente De Luca. Stando a quanto riportato dall’Ansa, la performance di ...