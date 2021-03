MOVIOLA – Juventus-Lazio, Hoedt con la mano larga: Massa non concede il rigore VIDEO (Di sabato 6 marzo 2021) Episodio che farà discutere. Nel corso del primo tempo di Juventus-Lazio, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, Hoedt, dopo una serie di rimpalli, prende la palla con la mano ma per l’arbitro Massa non è calcio di rigore. Rivedendo le immagini si nota come il braccio di Hoedt sia davvero largo, sembra essere anche dentro l’area di rigore e non fuori. Ma il Var non richiama: sembra un grave errore sia del Var che dell’arbitro Massa, era calcio di rigore. In alto il VIDEO. LE REAZIONI SOCIAL SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Episodio che farà discutere. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021,, dopo una serie di rimpalli, prende la palla con lama per l’arbitronon è calcio di. Rivedendo le immagini si nota come il braccio disia davvero largo, sembra essere anche dentro l’area die non fuori. Ma il Var non richiama: sembra un grave errore sia del Var che dell’arbitro, era calcio di. In alto il. LE REAZIONI SOCIAL SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Moviola Juve-Lazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché: Moviola Juve-Lazio: quanti dubbi sul braccio di… - pingioriroberto : RT @cmdotcom: #Juve-#Lazio, la MOVIOLA LIVE: mani di #Hoedt, per #Massa e il Var non è rigore - Freccero7 : RT @GoalItalia: Proteste bianconere in #JuveLazio: Hoedt tocca col braccio in area, per Massa non è rigore ? - fanpage : #JuveLazio, Hoedt tocca con il braccio ma l'arbitro non dà rigore - Angelo950MS : RT @GoalItalia: Proteste bianconere in #JuveLazio: Hoedt tocca col braccio in area, per Massa non è rigore ? -