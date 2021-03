Mobilità, UIL: confronto prosegue in sede tecnica in attesa di una definitiva risoluzione politica (Di sabato 6 marzo 2021) Per la UIL: l'approfondimento tecnico delle ordinanze ministeriali è subordinato all'accordo politico, senza il quale si andrà verso la mobilitazione. È proseguito l’incontro tra il Ministero dell'Istruzione ed i Sindacati della scuola sul tema della Mobilità. Per il ministero era presente il Direttore generale Dr. Filippo Serra; per la Uil Scuola Antonello Lacchei, Paolo Pizzo e Giuseppe Favilla. La riunione ha affrontato l’esame delle Ordinanze ministeriali relative alla Mobilità del personale docente, educativo, di religione cattolica ed ATA per l’anno scolastico 2021/22 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) Per la UIL: l'approfondimento tecnico delle ordinanze ministeriali è subordinato all'accordo politico, senza il quale si andrà verso la mobilitazione. È proseguito l’incontro tra il Ministero dell'Istruzione ed i Sindacati della scuola sul tema della. Per il ministero era presente il Direttore generale Dr. Filippo Serra; per la Uil Scuola Antonello Lacchei, Paolo Pizzo e Giuseppe Favilla. La riunione ha affrontato l’esame delle Ordinanze ministeriali relative alladel personale docente, educativo, di religione cattolica ed ATA per l’anno scolastico 2021/22 L'articolo .

