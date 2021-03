Michelle Hunziker e la DAD: su Instagram crea dialogo con le altre mamme (Di sabato 6 marzo 2021) Nel sabato pomeriggio di Michelle Hunziker si affronta il tema della Didattica a distanza che sta vivendo attraverso le figlie Il sabato pomeriggio di Michelle Hunziker è iniziato volendo discutere con la sua community della DAD ossia la didattica a distanza. Si è rivolta ai genitori che la seguono chiedendo cosa ne pensassero e quali fossero le loro esperienze in merito. La conduttrice italo – svizzera è madre di due bambine che frequentano le scuole elementari e da lunedì ritorneranno a seguire le lezioni a distanza, a causa delle nuove misure adottate in Lombardia alla luce dei dati relativi ai contagi. Non è la Hunziker performer o la conduttrice a parlare, ma è la Michelle Hunziker madre che pone questo argomento, cercando dialogo, confronto e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 marzo 2021) Nel sabato pomeriggio disi affronta il tema della Didattica a distanza che sta vivendo attraverso le figlie Il sabato pomeriggio diè iniziato volendo discutere con la sua community della DAD ossia la didattica a distanza. Si è rivolta ai genitori che la seguono chiedendo cosa ne pensassero e quali fossero le loro esperienze in merito. La conduttrice italo – svizzera è madre di due bambine che frequentano le scuole elementari e da lunedì ritorneranno a seguire le lezioni a distanza, a causa delle nuove misure adottate in Lombardia alla luce dei dati relativi ai contagi. Non è laperformer o la conduttrice a parlare, ma è lamadre che pone questo argomento, cercando, confronto e ...

Advertising

__sogolden__ : Ma perché aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e eros Ramazzotti dovrebbe strumentalizzare l'amicizia con… - ilariadechiaraa : Tommaso è conosciuto perché è Tommaso, non perché amico della figlia di Michelle Hunziker. Non ha mai nascosto la… - crazylo91591062 : RT @aidalaverdadera: Secondo me non è questione di dare più valore ad un rapporto che ad un altro, semplicemente tenersi buona la figlia di… - Youkillthislove : RT @aidalaverdadera: Secondo me non è questione di dare più valore ad un rapporto che ad un altro, semplicemente tenersi buona la figlia di… - C_o_l_e_t_t_e_8 : RT @aidalaverdadera: Secondo me non è questione di dare più valore ad un rapporto che ad un altro, semplicemente tenersi buona la figlia di… -