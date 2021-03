Melissa Satta racconta il suo tatuaggio: “Quando faccio la seria ma vorrei dirne…” (Di sabato 6 marzo 2021) Melissa Satta ha condiviso numerosi scatti sui social per documentare il suo nuovo tatuaggio. Non senza una smorfia di dolore.caption id="attachment 113965" align="alignnone" width="1024" Instagram/caption"Quando faccio la seria ma vorrei dirne di ogni per il dolore del tatuaggio", ha scritto Melissa nelle sue Instagram Stories. Alla fine la ex velina ha condiviso anche il tatuaggio: una tigre bianca e nera.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMDA X9r8aP/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 6 marzo 2021)ha condiviso numerosi scatti sui social per documentare il suo nuovo. Non senza una smorfia di dolore.caption id="attachment 113965" align="alignnone" width="1024" Instagram/caption"lamadirne di ogni per il dolore del", ha scrittonelle sue Instagram Stories. Alla fine la ex velina ha condiviso anche il: una tigre bianca e nera.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMDA X9r8aP/" Golssip.

Advertising

lattetiepido : RT @il_Terz: Auguri a colui che ha realizzato i sogni di ogno uomo milanista. Scudetto, Melissa Satta, giocate in collaborazione con Ibra,… - il_Terz : Auguri a colui che ha realizzato i sogni di ogno uomo milanista. Scudetto, Melissa Satta, giocate in collaborazione… - zazoomblog : Melissa Satta nuovamente felice: ritrova il sorriso al fianco di Matteo - #Melissa #Satta #nuovamente #felice: - ValerioDiVince2 : @MediasetTgcom24 Che bello,tra pandemia e vaccini,poter sapere come mangia Melissa Satta - stopridingmyD : @anadiomenee @Deltacetum @Stavrogina_ @StalkerAnsya @draacaaryss LA TISANINA ALLA MELISSA SATTA PAZZESKAAA -