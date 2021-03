LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: scatta la gara, tutto pronto per il duello Vlhova-Shiffrin! (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.27 Sul fronte italiano c’è poco di cui sperare. Per le azzurre i risultati sono andati, più o meno, come ci si poteva aspettare. 14a Brignone, 17a Curtoni, 21a Peterlini. Vedremo se sapranno risalire nella seconda manche 12.24 Delude, più per il distacco, che per la posizione, Katharina Liensberger, quarta a 91 centesimi. La campionessa del mondo dovrà superarsi nella seconda manche. 12.21 Completa il podio virtuale, al momento, la svizzera Wendy Holdener che, con appena 40 centesimi di distacco, vuole cogliere il successo tanto atteso 12.18 In seconda posizione troviamo Mikaela Shiffrin, che ha pagato un tratto finale non eccezionale. La statunitense sembra ancora nella forma di Cortina, per cui pronta a vendere cara la pelle 12.15 La pressione si farà sentire per la padrona di casa? Nella prima manche ha ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.27 Sul fronte italiano c’è poco di cui sperare. Per le azzurre i risultati sono andati, più o meno, come ci si poteva aspettare. 14a Brignone, 17a Curtoni, 21a Peterlini. Vedremo se sapranno risalire nella seconda manche 12.24 Delude, più per il distacco, che per la posizione, Katharina Liensberger, quarta a 91 centesimi. La campionessa del mondo dovrà superarsi nella seconda manche. 12.21 Completa il podio virtuale, al momento, la svizzera Wendy Holdener che, con appena 40 centesimi di distacco, vuole cogliere il successo tanto atteso 12.18 In seconda posizione troviamo Mikaela Shiffrin, che ha pagato un tratto finale non eccezionale. La statunitense sembra ancora nella forma di Cortina, per cui pronta a vendere cara la pelle 12.15 La pressione si farà sentire per la padrona di casa? Nella prima manche ha ...

