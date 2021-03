Liga 2020 2021 | il Getafe perde in 10 | il Valladolid trionfa 2-1

Leggi su sportface

(Di sabato 6 marzo 2021) Lo scontro diretto per la salvezza sorride ale costringe ilad essere ancora pienamente immersa nella lotta per non retrocedere. Nel match della ventiseiesima giornata di, la squadra di casa chiude i conti nella prima mezz’ora di gioco con le reti di Plano (14?) e Weissman (24?). Prima del duplice fischio, ilriapre la partita e lo fa con la rete di Mata al 37?. Ma sarà l’unico gol della giornata per gli uomini di Bordalas che restano a quota ventisette punti in classifica, a +5 dalla terzultima Alaves. Troppo pochi per sentirsi al sicuro, anche dopo il convincente 3-0 sul Valencia dello scorso turno. Un passo indietro per ile una reazione importante per ilche torna alla vittoria dopo otto giornate di campionato. SportFace.