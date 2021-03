Le sardine arrivano al Nazareno: pronti ad occupazione a oltranza con tende e sacchi a pelo (Di sabato 6 marzo 2021) Il presidio convocato per le 12 alla sede nazionale del Pd del Nazareno, proseguirà ad oltranza. Le sardine, con alla testa Mattia Santori, hanno infatti deciso di proseguire la manifestazione con tende e sacchi a pelo. “Non è la crisi del PD, è la crisi di Piazza Grande e di un’idea di politica che include invece che rinchiudersi” spiegano in un post su Facebook. “Non abbiamo mai lesinato critiche a Zingaretti e al Partito Democratico, pur nella lealtà di chi intende costruire e mettersi al servizio di un processo. Ma non si può lasciare un lavoro a metà, non ce lo possiamo permettere. Oggi andremo a dire che fuori dai palazzi c’è un mare di bellezza e un’ecatombe di esclusi. Uscire in mare aperto fa paura ma è l’unica via per ricostruire e allargare. Noi lo abbiamo ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Il presidio convocato per le 12 alla sede nazionale del Pd del, proseguirà ad. Le, con alla testa Mattia Santori, hanno infatti deciso di proseguire la manifestazione con. “Non è la crisi del PD, è la crisi di Piazza Grande e di un’idea di politica che include invece che rinchiudersi” spiegano in un post su Facebook. “Non abbiamo mai lesinato critiche a Zingaretti e al Partito Democratico, pur nella lealtà di chi incostruire e mettersi al servizio di un processo. Ma non si può lasciare un lavoro a metà, non ce lo possiamo permettere. Oggi andremo a dire che fuori dai palazzi c’è un mare di bellezza e un’ecatombe di esclusi. Uscire in mare aperto fa paura ma è l’unica via per ricostruire e allargare. Noi lo abbiamo ...

Advertising

gventinove : #PartitoDemocratico in affanno e arrivano le sardine Il @pdnetwork non ha ancora compreso che con #renzi è stato tu… - NasiniRosella : @CarloCalenda @aloisio20437414 @pdnetwork Ci stavamo appena liberando dei 5scemi che arrivano le sardine! Ma che ab… - 0zen_ : Le sardine sono come il catalizzatore in una reazione chimica, come il detonatore per un ordigno....la situazione è… - Luca67 : @Silvia91409805 #zingaretti.....e pensa che arrivano anche le sardine.....Non c'è limite alla vergogna.....???????? - GianpieroCaval5 : .... ma le sardine ... ??? Arrivano ??? -