Lazio, i convocati di Inzaghi per la Juve

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera della Lazio contro la Juventus. Questo l'elenco completo di mister Simone Inzaghi:

Portieri: G. Pereira, Reina, Strakosha.
Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric.
Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, A. Pereira, Shehu.
Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

Foto: Twitter uff. Lazio
L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

