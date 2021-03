Kate Middleton e l'arte di calmare i figli (anche in pubblico)

Leggi su vanityfair

(Di sabato 6 marzo 2021) Tutti sempre composti o quasi. Le immagini che ritraggono i figli di Kate Middleton ci mostrano per lo più tre bambini tranquilli. O, comunque, una mamma perfettamente in grado di calmarli e rimetterli in riga anche nel bel mezzo di occasioni pubbliche. E (questo il bello) senza cedere a nessun momento di isteria o di imbarazzo. Insomma, senza cadute di stile. In base a quello che traspare da diverse foto, spesso alla Duchessa di Cambridge basta guardare i suoi bambini per calmarli. Altre volte, invece, se la cava egregiamente prendendoli in braccio o, ancora, abbassandosi per interagire con loro dalla “stessa altezza”. E stop. Fine dei capricci, fine delle lacrime, fine del momento no.