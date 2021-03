Juventus-Lazio | gol di Morata | contropiede vincente | è 2-1 VIDEO

(Di sabato 6 marzo 2021) Laha ribaltato il risultato. Nel match contro la, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa ribaltano l’azione grazie a Federico Chiesa che ruba palla, si invola verso la metà campo avversaria e serve la palla in maniera perfetta ad Alvaroche apre il piattone sinistro e fa 2-1. Partita ribaltata, in alto il. SportFace.

Advertising

goal : 14' | Juventus 0-1 Lazio - juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - juventusfc : MATCHDAY Tutto quello che c'è da sapere su #JuveLazio ?? - kahsilvax16 : RT @CuriosidadesEU: GOL DA JUVENTUS! MORATA! JUVENTUS 3-1 LAZIO! - REawrightzz : RT @_BeFoot: (? 57') ?? BUUUUT DE MORATA !!! JUVENTUS ? 2-1 ?? LAZIO ???? #SerieATIM | #JuventusLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lazio

Video Gol, Serie A: Rabiot porta al pareggio i bianconeri. Clicca qui per vedere la rete del match ., un episodio ha già fatto parlare i social. Un rigore negato ai bianconeri nel primo tempo della sfida allo Stadium., un rigore negato ai bianconeri. Lasotto ...60' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA JUVE!!!!!!!!!!!!!!!! MORATA!!!!!!!!!!!!! Esecuzione perfetta dello spagnolo. E' 3-1. 59' - Rigore per la Juve! Bianconeri ancora in ...Paolo Ziliani punge la Juventus dopo le proteste per il mani di Hoedt nella sfida contro la Lazio: le sue parole coinvolgono la Sampdoria ...