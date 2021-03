Juventus | infortunio Chiellini | la data del possibile rientro

(Di sabato 6 marzo 2021) Giorgiosta recuperando dall’che lo ha colpito qualche settimana fa. Il suosarebbe vicino Secondo quanto riportato da Tuttosport, alla Continassa hanno studiato un programmato mirato per un graduale recupero dall’di Giorgio. Salvo contrattempi, ci sarebbe ladeldel capitano della. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Il numero 3 non dovrebbe farcela per la partita di stasera con la Lazio, ma tornerebbe martedì per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Porto. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

gilnar76 : Infortunio Chiellini: c’è la da ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - serieAnews_com : ???? Juventus, fine del calvario: Pirlo sorride e annuncia - infoitsport : Juventus, infortunio Cuadrado: il colombiano stringe i denti - gianmatteo77 : Alla luce dell'infortunio di #Bentancur , faresti giocare #Fagioli ? #Juve #Juventus #LazioJuve #Pirlo #SerieA #FinoAllaFine - gilnar76 : Infortunio Arthur, speranza per ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus infortunio

- Lazio (sabato, 20.45) ?: Pirlo punta a recuperare dall'inizio uno tra Cuadrado ... Lungo stop per Veretout: dovrà star fermo 30 - 40 giorni per l'muscolare (lesione nella ..., Arthur vuole esserci per la gara contro il Porto: ecco cosa trapela sulle condizioni del brasilianoArthur/ Arrivato allanell'ambito dell'operazione che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona , Arthur in punta di piedi si è guadagnato un posto da titolare all'interno ...Nell'anticipo del sabato sera sfida in emergenza tra Pirlo e la Lazio con Inzaghi che mette Lulic a destra. Senza Dzeko, tocca a Borja Mayoral nella Roma che ritrova Smalling titolare ...Andrea e Simone sono l’emblema dei quarantenni al potere. Due yuppies. Rampanti. Due illuminati entrambi consapevoli del proprio valore. In comune hanno l’ambizione: vogliono lasciare ...