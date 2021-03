Infettato un italiano su 20 | superati i 3 milioni di casi da inizio pandemia Il virus corre

(Di sabato 6 marzo 2021) Ieri l'Emilia - Romagna ha contato 3.246 nuovipositivi al , altri 24 pazienti sono finiti in , gli ospedali a Bologna sono in affanno. Eppure, sulla base del , è rimasta in arancione, ...

Advertising

Gazzettino : Covid, infettato un italiano su 20: superati i 3 milioni di casi da inizio pandemia. Ecco perché il virus corre - infoitsalute : Covid, infettato un italiano su 20: superati i 3 milioni di casi da inizio pandemia. Ecco perché il virus corre - ilmessaggeroit : Covid, infettato un italiano su 20: superati i 3 milioni di casi da inizio pandemia. Ecco perché il virus corre - Lafabj : @hermes_ticks @benq_antonio Voi chi? Contro i cinesi si era scatenata la gazzarra razzista. Il paziente 0 (zero) è… - romanoziroldo : @doluccia16 Dopo aver visto chi fa la pubblicità alla mortadella , non la mangio più ( il capo sardina ) credo abbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Infettato italiano

Il Messaggero

VERSO IL PICCO Anche ieri sono stati registrati più di 24 mila casi, abbiamo superato quota 3 milioni da inizio (unsu 20 ha avuto contatto con il virus ma in realtà se si contano coloro che ...VERSO IL PICCO Anche ieri sono stati registrati più di 24 mila casi, abbiamo superato quota 3 milioni da inizio (unsu 20 ha avuto contatto con il virus ma in realtà se si contano coloro che ...Sta per partire uno studio volto a verificare la sicurezza e l’efficacia di un nuovo prodotto per il trattamento del virus dell’herpes simplex di tipo 2 (HSV-2). Lo studio "SAFE" di CLJI Worldwide val ...Ieri l'Emilia-Romagna ha contato 3.246 nuovi casi positivi al Covid, altri 24 pazienti sono finiti in terapia intensiva, gli ospedali a Bologna sono in affanno. Eppure, sulla base del sistema ...