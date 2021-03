Gli inutili guai di di M5s e dem. La lotta al virus ora si fa seria. Guai a dividersi

Radio1Rai : ??A #Milano inutili gli appelli del sindaco #Sala a comportamenti sicuri contro il #Covid. In #Darsena rave party il… - DSantanche : Dopo le mascherine inutili, i vaccini mancanti, le terapie intensive aggiuntive autorizzate troppo tardi e le sirin… - Minutza2 : RT @dukana2: I delinquenti della #Regione #Basilicata ??stanno distruggendo gli ultimi fiumi rimasti in #Basilicata ??svendendoli a criminal… - Giovannaconfal6 : RT @dukana2: I delinquenti della #Regione #Basilicata ??stanno distruggendo gli ultimi fiumi rimasti in #Basilicata ??svendendoli a criminal… - Minutza2 : RT @cocchi2a: Purtroppo la soddisfazione ce l'hanno i #Rotolidistampaigienica che hanno ottenuto quello che gli era stato ordinato Ma non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli inutili

Quotidiano.net

Siaottantenni sacrificati in favore dei raccomandati, sia le dosi rimaste in frigorifero per le deficienze organizzative di qualche regione, sia l'imbarazzante ipocrisia di qualche Big Pharma ...Tensioniche, se Dio vuole, non ci sono più". Come lo chiama questo stato raggiunto? "... (lungo silenzio) La verità è che non hostrumenti per poter rispondere. Non ascolto la musica ...Il Lazio ci sta mettendo una pezza. Così chi scrive – nato nel ’44 – potrà raggiungere suo fratello, già vaccinato, senza altri titoli che di essere nato nel ’57. Ma la stravaganza peggiore non è ques ...ORISTANO. Da martedì gli over80 di cinque centri della provincia (San Vero Milis, Milis, Bauladu, Tramatza e Zeddiani) più il capoluogo riceveranno le prime dosi di vaccino. Sarà un inizio lento e del ...