Covid, scuole chiuse ma non per tutti: ecco chi può scegliere (Di sabato 6 marzo 2021) Il Dpcm entrato in vigore oggi ha previsto la sospensione delle attività in presenza in tutte le scuole nelle zone rosse, così come nelle zone arancione scuro i presidenti di Regione possono adottare specifiche misure in base al rischio epidemiologico. In queste circostanze, dunque, gli istituti rimangono chiusi. Resta però garantita la frequenza ai figli di alcune categorie di lavoratori

