Covid: da oggi in vigore il nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi (Di sabato 6 marzo 2021) Entra in vigore da oggi e fino al 6 aprile il nuovo Dpcm anti - Covid, il primo del governo Draghi. Da lunedì cambieranno i colori di alcune Regioni: in rosso la Campania e la Romagna; Friuli Venezia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 marzo 2021) Entra indae fino al 6 aprile ilanti -, ildel. Da lunedì cambieranno i colori di alcune Regioni: in rosso la Campania e la Romagna; Friuli Venezia ...

