Convocati Parma per la Fiorentina: torna Gervinho, out Valenti (Di sabato 6 marzo 2021) Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro la Fiorentina: ancora assenti Cornelius e Zirkzee. Manca anche Valenti Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro la Fiorentina: ancora assenti in avanti Zirkzee e Cornelius mentre torna Gervinho. Out Valenti. Portieri: Colombi, Sepe, Turk;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Gervinho, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Roberto D’Aversa ha diramato la lista deiper la gara contro la: ancora assenti Cornelius e Zirkzee. Manca ancheRoberto D’Aversa ha diramato la lista deiper la gara contro la: ancora assenti in avanti Zirkzee e Cornelius mentre. Out. Portieri: Colombi, Sepe, Turk;Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta,, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè. Leggi su Calcionews24.com

