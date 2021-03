(Di sabato 6 marzo 2021) Serena Nannelli Operazione nostalgia scanzonata e divertita, in cui viene adattato al presente il modello originale, “Ilmoglie”, film cui si ammicca continuamente senza raggiungerne i fasti comici Sono passati ben 32 anni dall’uscita de “Ilmoglie”, film che consacrò a star il suo protagonista, Eddie Murphy, e che per primo diede lignaggio reale a un cast all-black. Difficile pensare di replicare il gradimento di quella che resta una delle commedie più amate di sempre ma, complice la moda attuale hollywoodiana di ripescare classici e riciclarli sfornando reboot, remake, spin off e, non poteva che uscire adesso “Il”, in cui si racconta cosa sia successo a trent’anni di distanza ...

Italia_Notizie : Arriva “Il Principe cerca figlio”, sequel di una commedia iconica - infoitcultura : Il principe cerca figlio arriva su Prime Video e il Re di Zamunda festeggia acquistando il Casinò di Sanremo (foto) - Diregiovani : A 33 anni dall’uscita, oggi, #5marzo, in esclusiva su Amazon #PrimeVideo arriva l’atteso sequel di… - QGiugliano : @MuseCAMPANIA Haiku Cura la sua rosa segno d'amore il Piccolo Principe. Calda e divertente segno di libertà… - PrimeVideoIT : RT @notizioso: Arriva #Ilprincipecercafiglio, sequel de #Ilprincipecercamoglie con #EddieMurphy cast e dove guardarlo. -

