Uomini e donne anticipazioni: SAMANTHA, il colpo di scena (Di venerdì 5 marzo 2021) Nelle prossime puntate di Uomini e donne assisteremo a un inaspettato colpo di scena che darà una decisa scossa al trono di SAMANTHA, fin qui abbastanza defilata all'interno del programma. La donna è alle prese con le prime conoscenze del suo percorso nella trasmissione, caratterizzato fin qui da molta schiettezza e da qualche polemica (come quelle nate con Armando Incarnato e Roberto nelle scorse puntate). Dopo qualche eliminazione dettata da incompatibilità o mancanza di attrazione la Curcio sembra intenzionata a dare una svolta al suo trono, cominciando a guardare ben oltre i corteggiatori del proprio parterre. A sorpresa la tronista deciderà di uscire con Gero, il misterioso cavaliere siciliano del trono over arrivato in trasmissione qualche settimana fa. Una conoscenza che farà da preludio a un ...

