Tradito dalla marijuana light. 'L'ho comprata su internet'. Ma il principio attivo è elevato, giovane segnalato (Di venerdì 5 marzo 2021) FABRIANO - Dichiara, nel corso di un controllo, di aver acquistato online marijuana light, ma si scopre, dagli esami di laboratorio, che non era affatto depotenziata. Per questo un 30enne di Fabriano ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 5 marzo 2021) FABRIANO - Dichiara, nel corso di un controllo, di aver acquistato online, ma si scopre, dagli esami di laboratorio, che non era affatto depotenziata. Per questo un 30enne di Fabriano ...

Fortunablu17 : @Valerio07513077 @Misurelli77 @orfini Renzi è stato il primo a non rispettare il PD, ha candidato uomini suoi, ha v… - Nihan911 : RT @meleonoray: Ho tradito Sanremo per un secondo e sto guardando #Daydreamer e il sogno di Can con i bambini finché Sanem dorme. Sto pensa… - mrphs23 : RT @lupecchioli: THREAD POLEMICO: PERCHÉ ADESSO È INUTILE E DANNOSO PARLARE DI USCITA DALL'EURO Stanno fiorendo in queste ore le dichiarazi… - dorytrilly : RT @meleonoray: Ho tradito Sanremo per un secondo e sto guardando #Daydreamer e il sogno di Can con i bambini finché Sanem dorme. Sto pensa… - irinaanatellaa : RT @meleonoray: Ho tradito Sanremo per un secondo e sto guardando #Daydreamer e il sogno di Can con i bambini finché Sanem dorme. Sto pensa… -