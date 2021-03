Stupra una minorenne, il consiglio del giudice: “Se la sposi eviti il carcere” (Di venerdì 5 marzo 2021) Le associazioni dei diritti umani hanno chiesto le dimissioni del presidente della Corte Suprema dell’India. In India è rivolta contro il presidente della Corte Suprema dell’India. Oltre cinquemila persone si sono riunite per chiedere le dimissioni del giudice a causa della sua agghiacciante proposta a un sospetto Stupratore durante un’udienza. Secondo quanto riferiscono gli attivisti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 5 marzo 2021) Le associazioni dei diritti umani hanno chiesto le dimissioni del presidente della Corte Suprema dell’India. In India è rivolta contro il presidente della Corte Suprema dell’India. Oltre cinquemila persone si sono riunite per chiedere le dimissioni dela causa della sua agghiacciante proposta a un sospettotore durante un’udienza. Secondo quanto riferiscono gli attivisti L'articolo proviene da YesLife.it.

dade494 : Porco dio che schifo che schifo che schifo, da una parte il Milan che perde di merda, dall'altra il volo che stupra… - Carolin70270912 : RT @bisagnino: Lecco, pakistano stupra una donna in Germania e si rifugia in Italia come richiedente asilo per evitare l’arresto https://t.… - bisagnino : Lecco, pakistano stupra una donna in Germania e si rifugia in Italia come richiedente asilo per evitare l’arresto - RItalia_N : Lecco, pakistano stupra una donna in Germania e si rifugia in Italia come richiedente asilo per evitare l’arresto: - Celfrancoo : @VincenzoLombar1 @riskitall15 Scusa ma metti caso una ragazza esce un po' scollata secondo te è colpa sua se un depravato la stupra? -